Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ ФИФА выделит России 185 млн. долларов на подготовку к чемпионату мира 2018. Как сообщает Report, об этом заявил финансовый директор организации Маркус Каттнер.

Он отметил, что в 2016 году доходы ФИФА будут равны 822 млн. долларов, из них 434 млн. - от реализации телевизионных прав, 388 млн. - маркетинговых прав. Объем инвестиций составит 815 млн. долларов, из которых 185 млн. будет потрачено на подготовку к очередному чемпионату мира. По 220 млн. будет израсходовано на программы развития футбола и операционные расходы.

Отметим, что на конгрессе ФИФА бюджет на 2016 год был одобрен 99% делегатов.