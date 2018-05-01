ФИФА выбрала рефери для работы с системой видеоповторов

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Комитет судей Международной федерации футбола (ФИФА) выбрал 13 видео-рефери, которые будут работать на Чемпионате мира-2018 с системой видеоповторов.

Как передает Report, об этом сообщила ФИФА во вторник, 1 мая. На каждом матче ЧМ будет работать один главный видео-рефери, а также три его помощника.

В обязанности видео-рефери входит помощь судьям в таких случаях, как засчитывание гола и если при этом были нарушения, назначении пенальти при нарушениях, повлекших за собой пенальти, удаления игроков с поля и ошибках идентификации игрока.

27 апреля стало известно, что ФИФА не дала ход расследованию нарушений этического кодекса организации ее генеральным секретарем Фатмой Самурой.

Самура подозревается в сокрытии информации и отчетности. Также выявлен конфликт интересов в связи с заявкой Марокко на проведение ЧМ-2026.