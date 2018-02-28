ФИФА включила Азербайджан в список самых потратившихся на трансферы стран - СПИСОК

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ ФИФА обнародовала список стран с наибольшим доходом и расходом клубов от международных трансферов в 2017 году.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, Азербайджан попал в список "Топ-15" страх, понесших больше всего расходов. Между общим доходом и расходом от трансферов клубов страны образовался дефицит в 4,7 млн долларов. В результате Азербайджан занял 14 место. Лидирует в списке Англия с 988,1 млн долларов. У Германии на втором месте сумма составляет 237,8 млн долларов. Расход китайских клубов составил 227 млн долларов.
В списке получивших наибольший доход стран лидирует Португалия - 707,5 млн долларов. Бразилия заработала 226,9 млн долларов, Голландия - 176,6 млн долларов. Эти страны занимают соответственно 2 и 3 места.
Страны, понесшие наибольшие расходы (в млн долларов):
1. Англия - 988,1
2. Германия - 237,8
3. Китай - 227
4. Франция - 215,9
5. Италия - 145,7
6. США - 66,3
7. Россия - 61,9
8. Турция - 57,1
9. Индия - 36,3
10. Япония - 30,5
11. Саудовская Аравия - 24,1
12. Шотландия - 12,9
13. Мексика - 7,7
14. Азербайджан - 4,7
15. Ангола - 3,9
Страны, получившие наибольшую прибыль (в млн долларов):
1. Португалия - 707,5
2. Бразилия - 226,9
3. Голландия - 176,6
4. Аргентина - 162,1
5. Испания - 110
6. Бельгия - 87,9
7. Австрия - 62,6
8. Украина - 59,3
9. Хорватия - 51,8
10. Швеция - 37,5
11. Греция - 36,8
12. Швейцария - 36
13. Уругвай - 35,1
14. Польша - 25,6
15. Сербия - 23,6.
Şamo QuliyevАвтор новости
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