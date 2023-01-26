ФИФА раскрыла общую стоимость трансферов в 2022 году

ФИФА раскрыла сумму, потраченную профессиональными футбольными клубами на трансферы в 2022 году.

ФИФА раскрыла сумму, потраченную профессиональными футбольными клубами на трансферы в 2022 году.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт организации, в прошлом году на эти цели было потрачено 6,5 млрд долларов США.

Это на 33,5% или 4,86 ​​миллиарда долларов больше, чем в 2021 году.

На игроков в возрасте 18-23 лет было потрачено 3,53 миллиарда долларов. Игроки, за которых выплачена наибольшая сумма отступных (843,2 млн), — представители Бразилии. Французы заняли второе место - 591,5 млн долларов.

Больше всего денег на трансферы выделили английские клубы – 2,2 млрд долларов. При этом, наибольшую выручку от продажи игроков получили французские клубы (740,3 млн долларов).