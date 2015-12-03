ФИФА проведет в четверг срочную антикризисную встречу из-за новой серии арестов в Цюрихе

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Международная федерация футбола (ФИФА) cегодня в рамках заседания исполкома проведет срочную антикризисную встречу из-за новой серии арестов членов организации в Цюрихе. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает New York Times.

В четверг утром власти Швейцарии арестовали двух членов исполкома ФИФА - президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Альфредо Хавита и главу Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Хуана Анхеля Напоута. Их подозревают в мошенничестве и отмывании денег. Как сообщил ранее ТАСС источник в полиции, в отеле были арестованы лишь Напоут и Хавит.

По информации BBC, обвинения в коррупции в четверг могут быть предъявлены 16 бывшим и действующим чиновникам ФИФА, при этом не все из них на данный момент находятся в Швейцарии.