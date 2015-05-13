ФИФА пригрозила Англии отстранением от участия в ЧМ-2018

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) пригрозила Англии отстранением от участия в квалификации чемпионата мира 2018 года. Виновниками дисквалификации сборной могут стать ее собственные болельщики, выкрикивающие оскорбительные лозунги в адрес Ирландской республиканской армии (ИРА), сообщает The Telegraph.

Во вторник, 12 мая, ФИФА представила новую систему по борьбе с расизмом на стадионах. Оказалось, что антиирландские кричалки в ней квалифицированы как националистические. Согласно программе, за подобные инциденты могут выноситься наказания вплоть до дисквалификации сборных, отмечает Report со ссылкой на издание Lenta.Ru.

В Футбольной ассоциации Англии пока никак не отреагировали на нововведение ФИФА.

Последний раз английские болельщики отметились выкриками антиирландских лозунгов в ноябре 2014 года, когда Англия в товарищеском матче обыграла Шотландию (3:1). The Telegraph отмечает высокую вероятность повторения подобных инцидентов в грядущей товарищеской игре между Англией и Ирландией, которая пройдет 7 июня этого года в Дублине. На матче будут присутствовать специальные наблюдатели ФИФА.

Ирландская республиканская армия в течение почти ста лет добивается полной независимости Северной Ирландии от Соединенного Королевства. ИРА ведет борьбу с британскими силовиками и протестантскими североирландцами. На счету организации десятки терактов, вооруженных нападений и покушений, в том числе на первых лиц Великобритании.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. Англия была одной из стран, претендовавших на право проведения турнира, но потерпела поражение в борьбе с заявками России, Испании/Португалии и Бельгии/Нидерландов.