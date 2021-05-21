ФИФА о сумме средств, потраченных на помощь футболу в условиях пандемии

Международная федерация футбола (ФИФА) выделила 1,5 млрд долларов США на поддержку национальных федераций, которые понесли убытки в связи с пандемией коронавируса.

Международная федерация футбола (ФИФА) выделила 1,5 млрд долларов США на поддержку национальных федераций, которые понесли убытки в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает Report, об этом во время конгресса ФИФА заявил президент организации Джанни Инфантино.

"Я рад, что ФИФА вам помогла, - сказал Инфантино. - Это уникальный пример в мировом спорте. Эти средства взяты из наших резервов, мы не пользовались помощью извне. Почему у нас были эти резервы? Потому что в последние годы мы работали профессионально. И это не деньги ФИФА, это ваши деньги. И если они вам нужны, то ФИФА поможет", - подчеркнул он.

Глава ФИФА отметил, что в следующем году доход организации может превысить 6,44 млрд долларов США.