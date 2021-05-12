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ФИФА осуществит выплаты четырем азербайджанским футболистам

ФИФА осуществит выплаты четырем азербайджанским футболистам Клубы футболистов, получивших помощь, либо были не платежеспособны, либо эти клубы завершили выступления на профессиональном уровне
Футбол
12 мая 2021 г. 14:26
ФИФА осуществит выплаты четырем азербайджанским футболистам

ФИФА поддержит четырех азербайджанских футболистов, которые не получают зарплату в клубах.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Фонда футболистов высшего футбольного органа. Но имена этих спортстменов и сумма, которую они получат, не указаны.

За финансовой поддержкой обратились футболисты, права которых были нарушены в период с июля 2015 года по июнь 2020 года. Всего было подано 1 089 заявок от 109 клубов из 36 стран, и из них 1 005 были удовлетворены. Все четыре обращения из Азербайджана получили положительный ответ. ФИФА выделила на выплаты в общей сложности 16 миллионов долларов США. Эта сумма будет предоставлена до конца 2022 года.

Греция (291), Малайзия (147) и Турция (117) заняли первое место по количеству обращений. Больше всего выплат получат Греция (1,36 млн долларов), Турция (692 тыс. долларов) и Россия (566 тыс. долларов США).

Клубы футболистов, получивших помощь, либо были не платежеспособны, либо эти клубы завершили выступления на профессиональном уровне.

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Версия на азербайджанском языке FIFA dörd azərbaycanlı futbolçuya ödəniş edəcək

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