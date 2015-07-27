​ФИФА оставила в силе наказание нападающего сборной Уругвая Луиса Суареса за укус соперника

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) не принял к рассмотрению заявление Федерации футбола Уругвая с просьбой о смягчении наказания нападающего испанской "Барселоны" Луиса Суареса и оставил в силе первоначальное решение, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Суарес был дисквалифицирован на девять матчей национальной команды после укуса защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини во время матча чемпионата мира 2014 года в Бразилии. Также он был отстранен на четыре месяца от любой футбольной деятельности. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил ему тренироваться и принимать участие в любых товарищеских матчах.

Таким образом, футболист пропустит четыре матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Сборная Уругвая сыграет без нападающего против команд Боливии, Колумбии, Эквадора и Чили.

Летом 2014 года Суарес подписал пятилетний контракт с "Барселоной". Стоимость трансфера из английского "Ливерпуля" составила 81 млн. евро.

В прошедшем сезоне уругваец выиграл с "Барселоной" чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов.