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ФИФА опубликовала календарь чемпионата мира и изменила матч открытия

ФИФА опубликовала календарь чемпионата мира и изменила матч открытия Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала календарь игр чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Футбол
2 апреля 2022 г. 09:22
ФИФА опубликовала календарь чемпионата мира и изменила матч открытия

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала календарь игр чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба организации.

В матче открытия 21 ноября встретятся команды Сенегала и Нидерландов, выступающие в группе A. Встреча пройдет на стадионе "Аль-Тумама" в Дохе. Изначально в матче открытия должны были сыграть команды Катара и Эквадора, также выступающие в группе A, однако их встреча была перенесена на 19:00. Сборная страны-хозяйки не сыграет в первой встрече чемпионата мира впервые с 2002 года, тогда турнир проходил в Японии и Южной Корее, в матче открытия играли команды Франции и Сенегала (0:1).

В первый день чемпионата мира также пройдут игры сборных, выступающих в группе B. Англичане сыграют против команды Ирана на международном стадионе "Халифа" в Дохе. Сборная США встретится с победителем раунда плей-офф между командами Шотландии, Уэльса и Украины, игра состоится на стадионе "Ахмад бин Али" в городе Эр-Райян.

Финальный матч состоится 18 декабря на стадионе "Лусаил" в одноименном городе. Игра за третье место пройдет на международном стадионе "Халифа" в Аль-Райане днем ранее.

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