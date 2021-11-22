ФИФА огласила претендентов на приз лучшему тренеру

В ФИФА определились с кандидатами на приз лучшему тренеру 2021 года.
Как передает Report, в списке оказались следующие специалисты:
- Антонио Конте (Тоттенхэм).
- Ханс-Дитер Флик (Сборная Германии).
- Пеп Гвардиола (Манчестер Сити).
- Роберто Манчини (сборная Италии).
- Лионель Скалони (сборная Аргентины).
- Диего Симеоне (Атлетико).
- Томас Тухель (Челси).
Голосование за лучшего тренера пройдет с 22 ноября по 10 декабря 2021 года. В нем примут участие бывшие футболисты, в числе которых оказались Тим Кэхилл, Жулио Сезар, Давид Трезеге и другие. Имя победителя приза The Best станет известно 17 января 2022 года.