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ФИФА огласила претендентов на приз лучшему тренеру

ФИФА огласила претендентов на приз лучшему тренеру В ФИФА определились с кандидатами на приз лучшему тренеру 2021 года.
Футбол
22 ноября 2021 г. 22:54
ФИФА огласила претендентов на приз лучшему тренеру

В ФИФА определились с кандидатами на приз лучшему тренеру 2021 года.

Как передает Report, в списке оказались следующие специалисты:

- Антонио Конте (Тоттенхэм).

- Ханс-Дитер Флик (Сборная Германии).

- Пеп Гвардиола (Манчестер Сити).

- Роберто Манчини (сборная Италии).

- Лионель Скалони (сборная Аргентины).

- Диего Симеоне (Атлетико).

- Томас Тухель (Челси).

Голосование за лучшего тренера пройдет с 22 ноября по 10 декабря 2021 года. В нем примут участие бывшие футболисты, в числе которых оказались Тим Кэхилл, Жулио Сезар, Давид Трезеге и другие. Имя победителя приза The Best станет известно 17 января 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке "The Best": Ən yaxşı baş məşqçi adına namizədlər açıqlanıb

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