ФИФА огласила претендентов на приз лучшему тренеру

В ФИФА определились с кандидатами на приз лучшему тренеру 2021 года.

В ФИФА определились с кандидатами на приз лучшему тренеру 2021 года.

Как передает Report, в списке оказались следующие специалисты:

- Антонио Конте (Тоттенхэм).

- Ханс-Дитер Флик (Сборная Германии).

- Пеп Гвардиола (Манчестер Сити).

- Роберто Манчини (сборная Италии).

- Лионель Скалони (сборная Аргентины).

- Диего Симеоне (Атлетико).

- Томас Тухель (Челси).

Голосование за лучшего тренера пройдет с 22 ноября по 10 декабря 2021 года. В нем примут участие бывшие футболисты, в числе которых оказались Тим Кэхилл, Жулио Сезар, Давид Трезеге и другие. Имя победителя приза The Best станет известно 17 января 2022 года.