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    ФИФА одобрила антикоррупционную реформу

    На внеочередном конгрессе ФИФА в Цюрихе подавляющее большинство делегатов утвердили план управленческих реформ

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ На внеочередном конгрессе ФИФА в Цюрихе подавляющее большинство делегатов утвердили план управленческих реформ. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, реформы были утверждены подавляющим числом голосов делегатов — 179 против 22. Это гораздо выше требуемых для прохождения пакета 75% поддержки странами-членами ФИФА.

    Суть реформ заключается в децентрализации управления организацией. К примеру, Исполнительный комитет ФИФА будет лишен некоторых управленческих и коммерческих функций и будет переименован в Совет ФИФА.

    План предусматривает ограничение срока полномочий президента ФИФА и членов совета 12 годами, причем, в первый четырехлетний срок их полномочий они будут обязаны раскрывать сведения о доходах во избежание конфликта интересов. Кроме того, запланировано четко расписать разделение обязанностей между топ-менеджерами ФИФА. Например, президент будет заниматься лишь стратегическим планированием и представлять организацию на мировой арене.

    Генеральный секретарь станет отвечать за повседневные задачи и "рутинную" деятельность организации.

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