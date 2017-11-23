Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ ФИФА обнародовала очередную рейтинговую таблицу мировых сборных.

Как сообщает Report, по сравнению с прошлым месяцем, сборная Азербайджана опустилась на две ступени.

Хотя не проводившая в отчетный период ни одного матча сборная увеличила число очков с 273 до 281, она опустилась с 115-ой до 117-ой ступени.

Отметим, что в новом рейтинге лидер изменился. Лидирует Германия с 1602 очками. Бразилия, на счету которой 1483 очка, опустилась на вторую ступень. А Португалия на третьем месте с 1358 очками.