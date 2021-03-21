ФИФА об идее проведения чемпионата мира раз в два года

Средний возраст футболистов сборных составляет 27-28 лет

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал предложение проводить чемпионаты мира каждые два года.

По сообщению Report, с таким предложением выступил бывший главный тренер английского "Арсенала" Арсен Венгер, который в настоящее время возглавляет отдел развития футбола в ФИФА.

"Арсен Венгер - не только успешный тренер, но и подлинный профессор футбола. Мы рассмотрим календарь. Следует принять решение в предстоящие пару месяцев, чтобы все подробно распланировать в конце нынешнего или в течение предстоящего года", - отметил Инфантино.

Арсен Венгер связал свое предложение с идеей о том, что средний возраст футболистов сборных составляет 27-28 лет. По мнению футбольного эксперта, в случае проведения чемпионата мира раз в 4 года, шансы этих футболистов на завоевание трофеев будут значительно ниже. Потому что в предстоящем мундиале их карьера будет близиться к закату.