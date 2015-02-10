ФИФА назвала четырех кандидатов на пост президента

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Избирательная комиссия Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) утвердила четырех кандидатов на пост главы этой организации.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что претендентами на пост президента ФИФА названы ее нынешний руководитель швейцарец Зепп Блаттер, лучший футболист 2001 года португалец Луиш Фигу, иорданский принц Али бин аль-Хуссейн и глава Королевского футбольного союза Нидерландов Михаэль ван Прааг.

Блаттер занимает пост президента ФИФА с 1998 года. Выборы состоятся в Цюрихе на конгрессе ФИФА 29 мая 2015 года.