ФИФА начала расследование самого дорогого трансфера в истории футбола

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ ФИФА проводит расследование по поводу самого дорогого трансфера в истории футбола Поля Погба из туринского "Ювентуса" в английский "Манчестер Юнайтед". Как передает Report, об этом сообщает France Presse со ссылкой на источник в организации.

Французский полузащитник Погба был переведен в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года за 105,2 млн евро. Пока не ясно, какой пункт трансфера расследует ФИФА.

Рекорд Погбы может в скором времени быть перекрыт другими покупками. Так, тот же "Манчестер Юнайтед" решил выкупить права на бразильского нападающего Неймара у "Барселоны" за 200 млн евро. Также МЮ готов в два раза увеличить оклад бразильца — довести сумму до 25 млн евро в год без учета бонусов и премиальных.

Спортивные аналитики из Международного центра спортивных исследований "оценивают" Неймара в 246,8 млн евро. Вторым по стоимости они называют форварда "Барселоны" Лионеля Месси — 170,5 млн. Погба замыкает тройку самых дорогостоящих игроков с 155,3 млн евро.