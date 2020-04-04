ФИФА может перенести все июньские матчи сборных

Рабочая группа Международной федерации футбола (ФИФА), которая следит за ситуацией по распространению коронавируса, вынесла рекомендацию бюро совета организации отложить все матчи национальных сборных, которые были запланированы на июнь.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ФИФА, рекомендация распространяется на матчи мужских и женских сборных.

Также рабочая группа рекомендовала бюро совета ФИФА провести двусторонние переговоры с представителями конфедераций по планированию отборочных матчей чемпионата мира - 2022, а также включить в международный календарь новые даты проведения отборочного турнира к Олимпийским играм среди женских команд.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планировал провести консультацию с ФИФА по возможному сокращению количества июньских встреч, чтобы доиграть матчи еврокубков.