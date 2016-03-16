ФИФА хочет взыскать ущерб с коррумпированных чиновников

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась в прокуратуру США с просьбой взыскать ущерб, нанесенный в результате действий коррумпированных чиновников ФИФА и других футбольных организаций, в отношении которых американские власти в настоящее время ведут расследование, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Организация заявила о нанесенном ущербе со стороны 41 бывшего чиновника ФИФА и других футбольных организаций, включая Чака Блейзера, Джека Уорнера, Джеффри Уэбба и других обвиняемых в рамках расследования департамента юстиции США.

"Осужденные обвиняемые злоупотребляли своим положением, занимаемым в ФИФА и других международных футбольных организациях, и в течение долгого времени причиняли серьезный ущерб ФИФА и его членам и футбольному сообществу", - говорится в заявлении федерации.

"Деньги, которые они присвоили, принадлежат мировому футболу и были предназначены для развития и продвижения игры. ФИФА, как руководящий орган мирового футбола, хочет вернуть эти деньги, и мы полны решимости получить их вне зависимости от того, сколько времени это займет", - заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

По оценкам ФИФА, десятки миллионов долларов были украдены у футбольного сообщества с помощью взяток, откатов и коррупционных схем, осуществленных подозреваемыми. Вероятно, что объем оцениваемого ущерба может вырасти по мере продвижения расследования.

Обвиняемым по делу уже грозит взыскание суммы, которая должна покрыть требования ФИФА о возмещении ущерба.

Кроме того, ФИФА требует возврата не только средств, которые обвиняемые присвоили для собственного обогащения, но также зарплат, пособий и бонусов, которые были выплачены предполагаемым коррупционерам, пока они занимали посты в ФИФА и других футбольных организациях.

ФИФА также требует взыскать с ответчиков компенсацию за ущерб, нанесенный бренду ФИФА и репутации, интеллектуальной собственности и деловым отношениям.

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая прошлого года, когда в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу США были задержаны семеро высокопоставленных чиновников организации по подозрению в коррупции. К настоящему моменту по делу ФИФА власти США предъявили обвинения 41 человеку.