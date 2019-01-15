ФИФА: Число участников ЧМ-2022 может быть увеличено

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Международная федерация футбола (ФИФА) не исключает увеличения числа участников чемпионата мира начиная с турнира в Катаре.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Он отметил, что данный вопрос будет обсуждаться на саммите ФИФА, который открывается в Марракеше во вторник, 15 января.

Ранее ФИФА приняла решение об увеличении числа команд до 48 в отношении чемпионата, который пройдет в США, Канаде и Мексике в 2026 году.

В нынешнем формате, который подразумевает участие 32 команд, турнир проводится с 1998 года.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. Финальный матч примет Национальный стадион в Лусаиле, вмещающий 80 тысяч зрителей.

Напомним, что некоторые матчи предстоящего в Катаре ЧМ могут организовать в соседних странах.