Фергюсон рассказал, как он повлиял на переход Роналду в МЮ

Бывший тренер английского "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон рассказал, как он повлиял на переход Криштиану Роналду в клуб.

Бывший тренер английского "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон рассказал, как он повлиял на переход Криштиану Роналду в клуб.

Как передает Report, об этом сообщает Viaplay .

"Я не хотел перехода Роналду в "Манчестер Сити". Пообщался с семьей Глейзеров, владеющей клубом, и сказал, что Роналду окажет положительное влияние на молодых игроков", - заявил Фергюсон.

После трех туров подопечные Оле-Гуннара Сульшера имеют в своем активе семь очков и располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила 20 млн евро. Роналду выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным победителем чемпионата Англии и обладателем Кубка чемпионов.