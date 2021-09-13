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Фергюсон рассказал, как он повлиял на переход Роналду в МЮ

Фергюсон рассказал, как он повлиял на переход Роналду в МЮ Бывший тренер английского "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон рассказал, как он повлиял на переход Криштиану Роналду в клуб.
Футбол
13 сентября 2021 г. 00:14
Фергюсон рассказал, как он повлиял на переход Роналду в МЮ
Алекс Фергюсон

Бывший тренер английского "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон рассказал, как он повлиял на переход Криштиану Роналду в клуб.

Как передает Report, об этом сообщает Viaplay.

"Я не хотел перехода Роналду в "Манчестер Сити". Пообщался с семьей Глейзеров, владеющей клубом, и сказал, что Роналду окажет положительное влияние на молодых игроков", - заявил Фергюсон.

После трех туров подопечные Оле-Гуннара Сульшера имеют в своем активе семь очков и располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила 20 млн евро. Роналду выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным победителем чемпионата Англии и обладателем Кубка чемпионов.

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