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    "Фенербахче" вовлек в состав клуба нападающего английской команды

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Турецкий "Фенербахче" вовлек в состав клуба футболиста английского "Лестер Сити" Ислама Слимани. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sports, с "Лестер Сити" уже достигнута договоренность относительно перехода 30-летнего футболиста. 

    Игрок, защищающий также честь сборной Алжира, в течение года на правах аренды будет надевать форму "Фенербахче". 

    В новом клубе опытный форвард заработает 4,5 млн евро. 

    Отметим, что Ислам Слимани выступает в "Лестер Сити" с 2016 года.  

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