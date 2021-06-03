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"Фенербахче" расстался с главным тренером

"Фенербахче" расстался с главным тренером Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" расстался с главным тренером Эмре Белозоглу.
Футбол
3 июня 2021 г. 01:53
Фенербахче расстался с главным тренером
Эмре Белозоглу

Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" расстался с главным тренером Эмре Белозоглу.

Как передает Report, что соглашение было нарушено по обоюдному согласию.

По неофициальным данным, клуб хотел привлечь к руководству главного тренера-иностранца и предложил Эмре должность его помощника, но 41-летний специалист не согласился с предложением.

Следует отметить, что Эмре также работал спортивным директором "Фенербахче". Он был у руля команды в последних 10 турах турецкой Суперлиги и выиграл бронзовую медаль.

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Версия на азербайджанском языке "Fənərbağça" baş məşqçi ilə yollarını ayırdı

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