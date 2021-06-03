"Фенербахче" расстался с главным тренером

Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" расстался с главным тренером Эмре Белозоглу.

Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" расстался с главным тренером Эмре Белозоглу.

Как передает Report, что соглашение было нарушено по обоюдному согласию.

По неофициальным данным, клуб хотел привлечь к руководству главного тренера-иностранца и предложил Эмре должность его помощника, но 41-летний специалист не согласился с предложением.

Следует отметить, что Эмре также работал спортивным директором "Фенербахче". Он был у руля команды в последних 10 турах турецкой Суперлиги и выиграл бронзовую медаль.