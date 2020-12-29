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"Фенербахче" интересуется экс-игроком ПСЖ

"Фенербахче" интересуется экс-игроком ПСЖ Испанский нападающий Хесе Родригес может продолжить карьеру в Турции
Футбол
29 декабря 2020 г. 03:03
Фенербахче интересуется экс-игроком ПСЖ
Хесе Родригес

Испанский нападающий Хесе Родригес может продолжить карьеру в Турции.

Как передает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, футболистом интересуется "Фенербахче". Руководство турецкого клуба уже связалось с представителями Хесе.

27-летний футболист недавно расторг контракт с ПСЖ и на данный момент находится в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Хесе сыграл лишь двадцать две минуты за ПСЖ, но голевыми действиями не отметился. Хесе является воспитанником мадридского "Реала".

"Фенербахче" после четырнадцати туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Турции, имея в своём активе 26 очков.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "Fənərbağça" PSJ-nin keçmiş oyunçusu ilə maraqlanır

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