Федерация Футзала Азербайджана сделает предупреждение члену национальной сборной и клуба EKOL Рамизу Човдарову за фото с кальяном со страницы в социальной сети.

Об этом сообщил Report руководитель пресс-службы федерации Малах Мамедов. По его словам, до сведения 29-летнего нападающего будет доведено, что распространение подобных фотографий не соответствует этикету. Он добавил, что фото было сделано не во время сборов национальной команды.

Начальник EKOL Мазахир Искендеров отметил, что фото с кальяном в руке Човдаров сделал еще в период выступления в команде "Араз Нахчыван": "Фото было распространено в социальной сети в 2017 году. В то время он не играл за нашу команду. Човдаров перешел в EKOL примерно 4-5 месяцев назад. Мы не можем его наказать за давнюю фотографию".

В свою очередь, сам Човдаров заявил Report следующее: "Кальян я не курю и никого не боюсь. Поделился фото в социальной сети просто так. Если боялся, не делился бы фото вовсе. Каждый, кто меня знает, скажет вам, что я не курю кальян".

После неоднозначной реакции футзалист обновил свое фото профиля. Однако удалять фото с кальяном со страницы он не стал.

Отметим, что Рамиз Човдаров поставил фото с кальяном на свой профиль в социальной сети 27 февраля 2017 года.