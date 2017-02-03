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    ФБР начало расследование в отношении экс-президента "Барселоны"

    ФБР подозревает Сандро Роселя в отмывании денег, мошенничестве посредством интернета и ряде других преступлений

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Федеральное бюро расследований (ФБР) США инициировало расследование в отношении экс-президента "Барселоны" Сандро Роселя, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    ФБР подозревает Роселя в отмывании денег, мошенничестве посредством интернета и ряде других преступлений. В связи с этим ФБР попросило мадридский суд произвести соответствующие проверки в офисах Роселя. Однако ближайшее окружение бывшего главы каталонского клуба утверждает, что проверок в офисах Роселя не было.

    Отметим, что ФБР является органом внутренней разведки и одновременно федеральной правоохранительной структурой США.

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