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    Фатих Терим получил приглашение от иранского клуба

    Стороны провели переговоры в Стамбуле

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Иранский клуб "Истиглал" начал переговоры с бывшим главным тренером национальной сборной Турции Фатихом Теримом.

    Как сообщает Report, об этом агентству Tasnim заявил представитель тегеранского клуба Эмир Султани.

    Он отметил, что с 64-летним специалистом они встретились в его стамбульской квартире.

    По словам Султани, Терим принял предложение и выдвинул свои условия. Президент клуба заявил, что решение будет принято после обсуждения условий в пределах клуба: "Безусловно, Терим является лучшим мусульманским главным тренером мира. Присутствие в иранском футболе такого специалиста как он, окажет команде большую помощь как с технической, так и с экономической точек зрения. В ближайшие дни вопрос будет обсужден в пределах клуба, а затем примут соответствующее решение".

    Султани заявил о готовности выплатить Териму крупную сумму, за счет доходов от презентации, в том числе организации товарищеских матчей с ведущими командами Турции во главе с "Галатасараем".

    Отметим, что на прошлой неделе "Истиглал" отправил Али Рызу Мансурийя в отставку с поста главного тренера клуба.

    Менеджер клуба Рыза Ифтикари заявил, что предпочтение будет отдано Фатиху Териму. 

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