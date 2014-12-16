​Фариз Наджафов: Впредь футболистов в "Габалу" будет приглашать не тренер

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ "Уже достигнуто соглашение с Романом Григорчуком и в течение дня будет подписан с ним контракт". Об этом Report заявил вице-президент футбольного клуба "Габала" Фариз Наджафов.

По его словам, договоренность достигнута сроком на 1,5 года. Официальный представитель клуба заявил, что главный тренер привезет с собой ещё трех помощников тренера. Ф.Наджафов не исключил вероятности, что эти трое помощников тренера могут быть из украинского клуба "Черноморец", где до последнего времени работал Р.Григорчук: "Главный тренер будет работать с тремя помощниками и не исключено, что все трое будут из его бывшей команды. В то же время, в качестве новых помощников останутся и продолжат свою работу Дмитрий Крамаренко и Санан Гурбанов".

Официальный представитель клуба заявил, что проблемами трансфера будет заниматься не тренер, а селекционная группа клуба "Габала". А последнее слово скажет Григорчук: "Будут рассмотрены списки, предоставленные и селекционной группой и главным тренером, лишь после этого будет принято окончательное решение. Возможно, что Григорчук будет недоволен чьей-либо игрой и кто-то не будет устраивать его в качестве игрока. Если из команды кто-то уйдет, то вместо них будут новые трансферы. Однако, тренер не сможет привести в команду какого-либо игрока".

Руководство Одесского клуба "Черноморец" заявило, что не знает об уходе из команды Григорчука. Официальные представители команды отметили, что тренер вместе с командой находится в отпуску. Ф.Наджафов отметил, что если между клубом "Черноморец" и Григорчуком возникнут какие-либо проблемы, то это не имеет никакого отношения к "Габала". Он сказал: "Григорчук профессионал своего дела. Об этом у нас с ним состоялась беседа. В этом плане никаких проблем не будет, а если даже и будут, то это полностью касается главного тренера".

Отметим, что после ухода Доринеля Мунтяну пост главного тренера "Габалы" временно занимает Санан Гурбанов.