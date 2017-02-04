Фанаты "Барселоны" будут протестовать против судейства

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем матче против Атлетика болельщики Барсы будут размахивать платочками на 12-й минуте встречи.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Grada de Animación, которая занимается постановкой перфомансов на Камп Ноу, призвала своих членов прийти на матч против Атлетика с носовыми платками.

Планируется, что фанаты встанут на 12-й минуте матча, размахивая этими платочками. Таким образом болельщики собираются выразить протест против несправедливого (по их мнению) отношения арбитров к Барселоне в последнее время.

"Это очевидный и постоянный тренд в последнее время. Нет никакого сомнения, что соперники Барселоны получают незаслуженное преимущество, против которого должны сражаться все фанаты", - говорится в призыве Grada de Animación.