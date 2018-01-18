Фанат "Атлетико" получил ножевые ранения перед матчем с "Севильей"

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Болельщик мадридского "Атлетико" получил три ножевых ранения перед домашним матчем 1/4 финала Кубка Испании с "Севильей".

Как сообщает Report, инцидент произошел неподалёку от стадиона, на котором состоялась встреча. 22-летний болельщик, одетый в футболку с надписью названия одной из фанатских группировок "Атлетико", получил ножевые ранения бедра, руки и спины в драке около станции метро. Отмечается, что фанат получил глубокое ножевое ранение в спину. Подробности инцидента расследуются.

Напомним, что первый матч 1/4 финала Кубка Испании между "Атлетико" и "Севильей" завершился победой андалузской команды со счётом 2:1. Ответная игра между командами состоится 23 января.