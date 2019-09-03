Фалькао стал игроком "Галатасарая"

Турецкий клуб "Галатасарай" заключил контракт с футболистом "Монако" Радамелем Фалькао.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт стамбульского клуба, контракт 33-летнего колумбийского футболиста с командой рассчитан на 3 года.

Радамель выступал за "Монако" с 2013 года. В минувшем сезоне колумбийский футболист забил 15 мячей. Ещё один гол Фалькао записал в актив во встрече Кубка Франции.

Отметим, что "Галатасарай" набрал 4 очка в 3 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.