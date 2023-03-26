ЕВРО-2024: Казахстан и Англия победили своих соперников

Стартовал второй тур отборочного раунда ЕВРО-2024.

Стартовал второй тур отборочного раунда ЕВРО-2024.

Как передает Report, 4 из 8 запланированных матчей в 3-х группах уже завершены.

ЕВРО-2024, отборочный этап

II тур

26 марта

Группа С

20:00. Англия – Украина – 2:0

22:45. Мальта - Италия

Очки: Англия - 6 (2 игры), Северная Македония - 3, Мальта - 0, Италия - 0, Украина - 0.

Группа Н

17:00. Казахстан – Дания – 3:2

20:00. Словения – Сан-Марино – 2:0

22:45. Северная Ирландия - Финляндия

Очки: Словения - 3 (2 игры), Казахстан - 3 (2 игры), Северная Ирландия - 3, Дания - 3 (2 игры), Финляндия - 0, Сан-Марино - 0 (2 игры).

Группа J

20:00. Лихтенштейн – Исландия – 0:7

22:45. Словакия - Босния и Герцеговина

22:45. Люксембург - Португалия

Очки: Босния и Герцеговина - 3, Португалия - 3, Исландия - 3 (по 2 играм), Словакия - 1, Люксембург - 1, Лихтенштейн - 0 (по 2 играм).

Отметим, что остальные 4 игры вечера начнутся в 22:45 по бакинскому времени.