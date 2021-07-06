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Евро-2020: УЕФА поблагодарил Азербайджан

Евро-2020: УЕФА поблагодарил Азербайджан В Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана поступило благодарственное письмо от УЕФА в связи с 4 играми ЕВРО-2020, проведенными на Бакинском Олимпийском стадионе.
Футбол
6 июля 2021 г. 11:47
Евро-2020: УЕФА поблагодарил Азербайджан

В Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана поступило благодарственное письмо от УЕФА в связи с 4 играми ЕВРО-2020, проведенными на Бакинском Олимпийском стадионе.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Национальной ассоциации, генеральный директор Континентальной футбольной организации Мартин Каллен поздравил азербайджанских коллег за высокий уровень организации четырех игр в Баку.

"Это невероятный успех! Последние несколько недель были очень напряженными для всех, кто был вовлечен в этот процесс. Благодарю каждого из вас за вклад в проект ЕВРО-2020. Вы продемонстрировали то, чего можно достичь, если настойчивые и мотивированные люди работают вместе одной командой, имеют общие цели и амбиции".

Отметим, что Бакинский Олимпийский стадион принял матчи группового этапа Уэльс-Швейцария, Турция-Уэльс и Швейцария-Турция, а также матч 1/4 финала Чехия-Дания.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2020: UEFA Azərbaycana təşəkkür etdi

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