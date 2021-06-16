ЕВРО-2020: Сегодня в Баку сборная Турции проведет свой первый матч

ЕВРО-2020: Сегодня в Баку сборная Турции проведет свой первый матч

Сегодня стартует второй тур группового этапа чемпионата Европы по футболу.

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Сегодня стартует второй тур группового этапа чемпионата Европы по футболу. Как передает Report, в группе А пройдут две, а в группе В одна встреча. Чемпионат Европы Группа А, II тур 20:00. Турция - Уэльс Судья: Артур Диаш (Португалия) Баку, Бакинский олимпийский стадион 23:00. Италия - Швейцария Судья: Сергей Карасёв (Россия) Рим, стадион "Олимпийский". Очки: Италия - 3, Швейцария - 1, Уэльс - 1, Турция - 0 Группа В 17:00. Финляндия - Россия Судья: Дэнни Маккелли (Нидерланды) Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург" Очки: Бельгия - 3, Финляндия - 3, Дания - 0, Россия - 0. Подпишитесь на наш Telegram канал