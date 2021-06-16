ЕВРО-2020: Сегодня в Баку сборная Турции проведет свой первый матч

Сегодня стартует второй тур группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Как передает Report, в группе А пройдут две, а в группе В одна встреча.
Чемпионат Европы
Группа А, II тур
20:00. Турция - Уэльс
Судья: Артур Диаш (Португалия)
Баку, Бакинский олимпийский стадион
23:00. Италия - Швейцария
Судья: Сергей Карасёв (Россия)
Рим, стадион "Олимпийский".
Очки: Италия - 3, Швейцария - 1, Уэльс - 1, Турция - 0
Группа В
17:00. Финляндия - Россия
Судья: Дэнни Маккелли (Нидерланды)
Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург"
Очки: Бельгия - 3, Финляндия - 3, Дания - 0, Россия - 0.