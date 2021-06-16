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ЕВРО-2020: Сегодня в Баку сборная Турции проведет свой первый матч

ЕВРО-2020: Сегодня в Баку сборная Турции проведет свой первый матч Сегодня стартует второй тур группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Футбол
16 июня 2021 г. 08:05
ЕВРО-2020: Сегодня в Баку сборная Турции проведет свой первый матч

Сегодня стартует второй тур группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report, в группе А пройдут две, а в группе В одна встреча.

Чемпионат Европы

Группа А, II тур

20:00. Турция - Уэльс

Судья: Артур Диаш (Португалия)

Баку, Бакинский олимпийский стадион

23:00. Италия - Швейцария

Судья: Сергей Карасёв (Россия)

Рим, стадион "Олимпийский".

Очки: Италия - 3, Швейцария - 1, Уэльс - 1, Турция - 0

Группа В

17:00. Финляндия - Россия

Судья: Дэнни Маккелли (Нидерланды)

Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург"

Очки: Бельгия - 3, Финляндия - 3, Дания - 0, Россия - 0.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2020: Türkiyə millisi bu gün Bakıda ilk oyununu keçirəcək

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