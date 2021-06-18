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ЕВРО-2020: Посол Великобритании поблагодарил Азербайджан

ЕВРО-2020: Посол Великобритании поблагодарил Азербайджан Сборная Уэльса, которая провела две игры группы А чемпионата Европы в Баку, покинула Азербайджан.
Футбол
18 июня 2021 г. 11:34
ЕВРО-2020: Посол Великобритании поблагодарил Азербайджан

Сборная Уэльса, которая провела две игры группы А чемпионата Европы в Баку, покинула Азербайджан.

Как передает Report, об этом написал в своем аккаунте в Twitter посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.

Он отметил, что команда под руководством Роберта Пейджа отправилась в Рим для проведения последней игры в группе против Италии. Посол выразил Азербайджану благодарность за оказанное Уэльсу гостеприимство в рамках ЕВРО-2020.

Сборная Уэльса сыграла вничью на первой игре на Бакинском олимпийском стадионе против Швейцарии (1:1). На второй встрече команда одолела сборную Турции со счетом 2:0.

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Версия на английском языке EURO-2020: UK Ambassador thanks Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке AVRO-2020: Britaniya səfiri Azərbaycana təşəkkür etdi

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