ЕВРО-2020: Посол Великобритании поблагодарил Азербайджан

Сборная Уэльса, которая провела две игры группы А чемпионата Европы в Баку, покинула Азербайджан.

Сборная Уэльса, которая провела две игры группы А чемпионата Европы в Баку, покинула Азербайджан.

Как передает Report, об этом написал в своем аккаунте в Twitter посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.

Он отметил, что команда под руководством Роберта Пейджа отправилась в Рим для проведения последней игры в группе против Италии. Посол выразил Азербайджану благодарность за оказанное Уэльсу гостеприимство в рамках ЕВРО-2020.

Сборная Уэльса сыграла вничью на первой игре на Бакинском олимпийском стадионе против Швейцарии (1:1). На второй встрече команда одолела сборную Турции со счетом 2:0.