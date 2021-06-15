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ЕВРО-2020: Обнародовано число болельщиков финального матча 

ЕВРО-2020: Обнародовано число болельщиков финального матча  Определено количество болельщиков, которые будут следить с трибун за ходом полуфинальных и финальных матчей чемпионата Европы по футболу.
Футбол
15 июня 2021 г. 10:09
ЕВРО-2020: Обнародовано число болельщиков финального матча 

Определено количество болельщиков, которые будут следить с трибун за ходом полуфинальных и финальных матчей чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, на матчах, которые состоятся на стадионе "Уэмбли", будут присутствовать 45 тысяч болельщиков.

На стадионе "Уэмбли", вмещающем 90 тысяч болельщиков, в настоящее время проводятся матчи группы D, на которых разрешено присутствовать 22 тыс. 500 болельщикам.

Отметим, что полуфиналы ЕВРО-2020 состоятся 6-7 июля, а финал - 11 июля.

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Версия на английском языке EURO 2020: Wembley Stadium will be packed with 45,000 fans
Версия на азербайджанском языке AVRO-2020: Final oyununda iştirak edəcək azarkeş sayı açıqlandı

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