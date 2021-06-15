ЕВРО-2020: Обнародовано число болельщиков финального матча

Определено количество болельщиков, которые будут следить с трибун за ходом полуфинальных и финальных матчей чемпионата Европы по футболу.

Определено количество болельщиков, которые будут следить с трибун за ходом полуфинальных и финальных матчей чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, на матчах, которые состоятся на стадионе "Уэмбли", будут присутствовать 45 тысяч болельщиков.

На стадионе "Уэмбли", вмещающем 90 тысяч болельщиков, в настоящее время проводятся матчи группы D, на которых разрешено присутствовать 22 тыс. 500 болельщикам.

Отметим, что полуфиналы ЕВРО-2020 состоятся 6-7 июля, а финал - 11 июля.