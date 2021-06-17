Евро-2020: Матч Бельгии и Дании будет прерван на 10-й минуте

Футболист сборной Бельгии Ромелу Лукаку заявил, что во время матча с Данией игроки прервут матч на десятой минуте в знак солидарности с датчанином Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии.

Футболист сборной Бельгии Ромелу Лукаку заявил, что во время матча с Данией игроки прервут матч на десятой минуте в знак солидарности с датчанином Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии.

Как передает Report, об этом сообщает AP News

«Мы выбьем мяч в аут, чтобы приостановить игру, поаплодировать и отдать должное Эриксену», — заявил Р.Лукаку.

Напомним, что на 43-й минуте игры у Эриксена остановилось сердце, после чего он упал на газон. Представителям медицинского штаба датской сборной удалось реанимировать спортсмена, затем он был госпитализирован. В настоящее время он находится в больнице Копенгагена.

Через полтора часа после инцидента матч между сборными Дании и Финляндии был возобновлен. Финские игроки, забив единственный мяч, одержали победу над датчанами, а лучшим игроком матча был признан Эриксен.