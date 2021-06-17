О нас
Report Georgia
Аудио новости

Евро-2020: Матч Бельгии и Дании будет прерван на 10-й минуте

Евро-2020: Матч Бельгии и Дании будет прерван на 10-й минуте Футболист сборной Бельгии Ромелу Лукаку заявил, что во время матча с Данией игроки прервут матч на десятой минуте в знак солидарности с датчанином Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии.
Футбол
17 июня 2021 г. 03:03
Евро-2020: Матч Бельгии и Дании будет прерван на 10-й минуте

Футболист сборной Бельгии Ромелу Лукаку заявил, что во время матча с Данией игроки прервут матч на десятой минуте в знак солидарности с датчанином Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии.

Как передает Report, об этом сообщает AP News

«Мы выбьем мяч в аут, чтобы приостановить игру, поаплодировать и отдать должное Эриксену», — заявил Р.Лукаку.

Напомним, что на 43-й минуте игры у Эриксена остановилось сердце, после чего он упал на газон. Представителям медицинского штаба датской сборной удалось реанимировать спортсмена, затем он был госпитализирован. В настоящее время он находится в больнице Копенгагена.

Через полтора часа после инцидента матч между сборными Дании и Финляндии был возобновлен. Финские игроки, забив единственный мяч, одержали победу над датчанами, а лучшим игроком матча был признан Эриксен.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Danimarka - Belçika matçı 10-cu dəqiqədə dayandırılacaq

Самое важное

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган следят за игрой сборной Турции
ФотоИльхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган следят за игрой сборной Турции
16 июня 2021 г. 20:19
Эрдоган: Мы будем горды видеть Шушу культурной столицей тюркского мира
Эрдоган: Мы будем горды видеть Шушу культурной столицей тюркского мира
16 июня 2021 г. 16:36
Эрдоган прибыл в Милли Меджлис
Эрдоган прибыл в Милли Меджлис
16 июня 2021 г. 15:29
Президенты Азербайджана и Турции выступили с совместными заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
Президенты Азербайджана и Турции выступили с совместными заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
16 июня 2021 г. 01:32
Ильхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше
ФотоИльхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше
15 июня 2021 г. 15:33
Ильхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Физулинском районе
ФотоИльхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Физулинском районе
15 июня 2021 г. 13:25
Шуша сегодня - ФОТО
ФотоШуша сегодня - ФОТО
15 июня 2021 г. 12:12
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Физулинский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Физулинский район
14 июня 2021 г. 15:23
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
14 июня 2021 г. 14:57
Президент наградил журналистов, погибших при подрыве мины в Кельбаджаре
Президент наградил журналистов, погибших при подрыве мины в Кельбаджаре
14 июня 2021 г. 14:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi