О нас
Report Georgia
Аудио новости

ЕВРО-2020: Италия вышла в финал, обыграв Испанию в серии пенальти

ЕВРО-2020: Италия вышла в финал, обыграв Испанию в серии пенальти В матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Италии встречалась с национальной командой Испании. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой сборной Италии в серии пенальти (1:1, 4:2 — по пенальти).
Футбол
7 июля 2021 г. 01:43
ЕВРО-2020: Италия вышла в финал, обыграв Испанию в серии пенальти

В матче 1/2 финала чемпионата Европы-2020 сборная Италии встречалась с национальной командой Испании.

Как передает Report, игра прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершилась победой Италии в серии пенальти (1:1, 4:2 - по пенальти).

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. В составе сборной Италии отличился Федерико Кьеза (60-я минута). У испанцев мяч забил Альваро Мората (80). В серии пенальти итальянцы оказались точнее - 4:2.

Финальный матч состоится 11 июля в Лондоне и начнется в 23:00 по бакинскому времени. Сборная Италии сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся команды Англии и Дании. Игра пройдет 7 июля в Лондоне.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ВидеоAVRO-2020: İlk finalçı müəyyənləşdi

Самое читаемое

Тарифный совет о ценах на природный газ
Тарифный совет о ценах на природный газ
30 июня 2021 г. 17:21
В Азербайджане введен ночной тариф на электроэнергию
В Азербайджане введен ночной тариф на электроэнергию
30 июня 2021 г. 17:12
SOCAR сократил расход топлива на 28%
SOCAR сократил расход топлива на 28%
30 июня 2021 г. 17:00
SOCAR прокомментировала пожар в Каспийском море
SOCAR прокомментировала пожар в Каспийском море
4 июля 2021 г. 22:43
Граждане Азербайджана смогут летать в Грузию без ПЦР-теста
Граждане Азербайджана смогут летать в Грузию без ПЦР-теста
3 июля 2021 г. 12:29
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма дельта - ЭКСКЛЮЗИВ
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма "дельта" - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 14:01
Минэкологии прокомментировало взрыв в Каспийском море
Минэкологии прокомментировало взрыв в Каспийском море
4 июля 2021 г. 23:33
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 42 градусов
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 42 градусов
4 июля 2021 г. 12:10
МЧС распространило кадры извержения вулкана на Каспии
ФотоМЧС распространило кадры извержения вулкана на Каспии
5 июля 2021 г. 10:23
В Баку без вести пропал молодой человек - ФОТО
В Баку без вести пропал молодой человек - ФОТО
4 июля 2021 г. 09:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi