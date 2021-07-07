ЕВРО-2020: Италия вышла в финал, обыграв Испанию в серии пенальти

В матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Италии встречалась с национальной командой Испании. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой сборной Италии в серии пенальти (1:1, 4:2 — по пенальти).

В матче 1/2 финала чемпионата Европы-2020 сборная Италии встречалась с национальной командой Испании.

Как передает Report, игра прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершилась победой Италии в серии пенальти (1:1, 4:2 - по пенальти).

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. В составе сборной Италии отличился Федерико Кьеза (60-я минута). У испанцев мяч забил Альваро Мората (80). В серии пенальти итальянцы оказались точнее - 4:2.

Финальный матч состоится 11 июля в Лондоне и начнется в 23:00 по бакинскому времени. Сборная Италии сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся команды Англии и Дании. Игра пройдет 7 июля в Лондоне.