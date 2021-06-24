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ЕВРО-2020: Гранды футбола вышли в плей-офф

ЕВРО-2020: Гранды футбола вышли в плей-офф Футболисты сборной Германии сыграли вничью с командой Венгрии со счетом 2:2 в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в Мюнхене.
Футбол
24 июня 2021 г. 01:06
ЕВРО-2020: Гранды футбола вышли в плей-офф

Футболисты сборной Германии сыграли вничью с командой Венгрии со счетом 2:2 в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в Мюнхене.

Как передает Report, в составе команды Германии голы забили Кай Хаверц (66-я минута) и Леон Горецка (84). У венгров отличились Адам Салаи (11) и Андраш Шафер (68).

Сборная Португалии сыграла вничью со счетом 2:2 с командой Франции в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш".

У португальцев отличился Криштиану Роналду (31-я и 60-я минуты, оба с пенальти) в составе сборной Франции дубль оформил Карим Бензема (45+2, с пенальти; 47).

Португальцы набрали четыре очка и вышли в 1/8 финала турнира с третьего места. Французы досрочно стали участниками плей-офф, по итогам трех матчей они выиграли группу, набрав пять очков. Германия также вышла в плей-офф со второго места (четыре очка), обойдя португальцев по результату личной встречи (4:2). Команда Венгрии стала четвертой (2).

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