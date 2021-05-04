Евро-2020: Число футболистов в составах команд увеличилось

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году

УЕФА внёс изменения в регламент предстоящего чемпионата Европы. Организация расширила заявки сборных-участниц турнира до 26 футболистов. В настоящее время команды могут заявить на соревнования по 23 игрока.

Как сообщает Report, решение об этом принял Исполнительный комитет УЕФА.

"Чтобы снизить риски команд, которые столкнутся с нехваткой доступных игроков из-за возможных положительных результатов тестов на COVID-19 и последующих карантинных мер, предписанных компетентными органами, было решено в порядке исключения увеличить список игроков для всех команд до 26 игроков. Тем не менее, 23 игрока — максимальное число игроков, разрешенное в протоколе матча для каждого отдельного матча, включая трёх вратарей", — сообщает пресс-служба УЕФА.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля.