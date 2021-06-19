ЕВРО-2020: Англия не смогла победить Шотландию

Футболисты сборной Англии сыграли вничью с командой Шотландии со счетом 0:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.

Футболисты сборной Англии сыграли вничью с командой Шотландии со счетом 0:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.

Как передает Report, встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Сборная Англии после двух туров набрала 4 очка и занимает второе место в турнирной таблице группы D. На первой позиции идет команда Чехии (4 очка), третье место занимают хорваты (1), четвертое - шотландцы (1). В 1/8 финала турнира выходят по две команды из всех шести групп, а также четыре лучшие сборные, занявшие третьи места. В последнем туре 22 июня англичане сыграют с чехами, команда Шотландии в тот же день встретится со сборной Хорватии.