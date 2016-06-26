ЕВРО-2016: Португалия победила команду Хорватии в матче 1/8 финала

Баку. 26 Июнь. REPORT.AZ/ Сборная Португалии со счетом 1:0 в дополнительное время обыграла команду Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, который проходит во Франции.

Как передает Report, единственный мяч на 117-й минуте забил Рикарду Куарежма.

Гол Куарежмы стал первым забитым в дополнительное время на чемпионатах Европы с 2008 года, когда в матче 1/4 финала с командой Нидерландов (3:1) отличился российский форвард Андрей Аршавин.

Лучшим игроком встречи был признан португальский полузащитник Ренату Санчеш.

Впервые в истории чемпионатов Европы по футболу соперники не нанесли ни одного удара в створ ворот за 90 минут основного времени матча. На крупных турнирах такого не случалось с 1980 года. Всего в матче было нанесено два удара в створ ворот, оба они состоялись в голевой атаке португальцев.

Свой 100-й матч за сборную Португалии провел полузащитник Нани. Он стал четвертым игроком в истории команды, достигшим этого показателя. Более 100 игр за сборную провели Луиш Фигу, Криштиану Роналду и Фернанду Коуту.

Соперниками португальцев по четвертьфиналу турнира (матч пройдет 30 июня) станут футболисты сборной Польши, которые ранее в субботу нанесли поражение в серии пенальти команде Швейцарии. Поляки впервые сыграют на стадии 1/4 финала европейского первенства. Чемпионат Европы завершится 10 июля.