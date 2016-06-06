​Евро-2016: Порошенко вмешался в скандал с визами во Францию

Баку. 6 Июня. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко обратился к президенту Франции Франсуа Олланду с просьбой помочь выдать визы для украинских болельщиков, которые планируют посетить чемпионат Европы по футболу, который состоится во Франции.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал "Обозреватель", Франция создала проблему выдачи виз украинским болельщикам, которые планировали поехать на матчи Евро-2106. Из-за наплевательского отношения многим придется отказаться от поездки на чемпионат Европы по футболу.