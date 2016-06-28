​ЕВРО-2016: Определились все пары 1/4 финала чемпионата

Баку. 28 Июня. REPORT.AZ/ Определились все участники стадии 1/4 финала чемпионата Европы по футболу 2016 года, который проходит во Франции.

Как передает Report, в заключительной встрече 1/8 финала сборная Исландии победила команду Англии со счетом 2:1 и стала последней участницей четвертьфинальной стадии турнира.

Таким образом, в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу встретятся команды Польши и Португалии (30 июня, Марсель), Уэльса и Бельгии (1 июля, Лилль), Италии и Германии (2 июля, Бордо), Исландии и Франции (3 июля, Сен-Дени).

Чемпионат Европы завершится 10 июля.