Евро-2016. Квалификация. 6-й тур. Результаты матчей - ВИДЕО

Баку. 14 Июня. REPORT.AZ/ Вчера были сыграны матчи второго дня шестого тура отборочного раунда Евро-2016.
Report предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей.
ЧЕ-2016 - квалификация. 6-й тур
Группа D
Ирландия - Шотландия - 1:1
Голы: Уолтерс 38 (1:0). О'Ши 47 (1:1 - автогол).
Польша - Грузия - 4:0
Голы: Милик 62 (1:0). Левандовски Р. 89 (2:0). Левандовски Р. 90 (3:0). Левандовски Р. 90 (4:0).
Гибралтар - Германия - 0:7
Голы: Шюррле 28 (0:1). Крузе 47 (0:2). Гюндоган 51 (0:3). Бельараби 57 (0:4). Шюррле 65 (0:5). Шюррле 71 (0:6). Крузе 81 (0:7).
Группа F
Финляндия - Венгрия - 0:1
Голы: Штибер 82 (0:1).
Северная Ирландия - Румыния - 0:0
Фарерские острова - Греция - 2:1
Голы: Ханссон 32 (1:0). Ольсен Б. 70 (2:0). Папастатопулос 84 (2:1).
Группа I
Армения - Португалия - 2:3 (1:1)
Голы: Пиццелли 15 (1:0). Роналду 29 (1:1 - пен.). Роналду 55 (1:2). Роналду 58 (1:3). Мкоян 72 (2:3).
Armenia vs Portugal (2-3) | All goals & Highlights by channelsport
Дания - Сербия - 2:0
Голы: Поульсен Ю. 13 (1:0). Поульсен Я. 87 (2:0).
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