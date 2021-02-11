"Эвертон" обыграл "Тоттенхэм" в 1/8 финала Кубка Англии

"Эвертон" дома в дополнительное время обыграл "Тоттенхэм" со счетом 5:4 в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу.

"Эвертон" дома в дополнительное время обыграл "Тоттенхэм" со счетом 5:4 в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в составе "Эвертона" голы на счету Доминика Калверт-Льюина (36-я минута), Ришарлисона (38, 68), Гилфи Сигурдссона (43, с пенальти) и Бернарда (97). Сигурдссон отметился тремя голевыми передачами (такое достижение футболисту "Эвертона" покорилось впервые за 9 лет, предыдущим был Стивен Пинар в 2012 году), Калверт-Льюин - одной.

У лондонцев забили Дэвинсон Санчес (3-я и 57-я минуты), Эрик Ламела (45+3) и Гарри Кейн (83). Санчес стал первым центральным защитником "Тоттенхэма" за восемь лет, сделавшим дубль.

Отметим, что "Эвертон" не мог победить лондонцев на своем поле с декабря 2012 года (2:1), сыграв с тех пор четыре раза вничью и трижды уступив в матчах чемпионата Англии. Встреча "Эвертона" и "Тоттенхэма" стала самой результативной игрой двух команд из высшего дивизиона чемпионата в Кубке Англии за 60 лет, в 1961 году "Шеффилд Уэнсдэй" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 7:2.

Особо отметим, что команда, возглавляемая португальцем Жозе Моуринью, в третий раз в его карьере пропустила пять мячей.