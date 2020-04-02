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Рамин Мусаев: Если ситуация не исправится, чемпионат по футболу может отмениться

Если ситуация не исправится, чемпионат по футболу может отмениться

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© Report

"Сейчас неверно что-либо говорить о продолжении чемпионата. Нас больше волнует здоровье людей".

Об этом Report сказал президент Профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев, комментируя решение УЕФА по национальным чемпионатам.

На проведенной 1 апреля видеоконференции УЕФА с руководителями 55 национальных ассоциаций решение о проведении чемпионатов стран оставили на усмотрение самих ассоциаций.

По словам Р.Мусаева, для принятия какого-либо решения в данной сфере, в первую очередь должна исправиться ситуация с коронавирусом в стране: "Если все будет нормально, клубы могут собраться и принять решение, но если ситуация ухудшится, чемпионат может отмениться".

Р.Мусаев отметил, что если Лига чемпионов и Лига Европы будут доведены до конца и в еврокубках начнется новый сезон, ПФЛ примет соответствующее решение.

Президент ПФЛ отметил, что если в Европе полностью приостановятся игры в футбол, проводить чемпионат в Азербайджане бессмысленно.

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