Самир Алиев: "Если ребята так продолжат, мы сможем построить нужную нам команду"

В этом году мы провели первый матч на уровне сборных. Радует, что сумели завершить встречу победой, и сохранили свои ворота на замке. У нас было достаточно голевых моментов. К сожалению, не сумели ими воспользоваться.

Как передает Report, об этом главный тренер сборной Азербайджана по футболу U-19 Самир Алиев заявил Affa.az после победы над сверстниками из Северной Македонии на учебно-тренировочных сборах в Анталье.

"Важно было одержать победу. В первом тайме мы играли хорошо, но после перерыва у футболистов чувствовалась небольшая усталость. Наряду с этим, каждый игрок показал себя с лучшей стороны. Мы остались довольны некоторыми игроками, но другие все еще должны работать над собой", - заявил он.

С.Алиев отметил, что у его команды есть недостатки: "Состав еще полностью не сформирован. Но у нас достаточно времени. Будем работать решительно и с энтузиазмом. Если ребята так продолжат, то мы сможем построить нужную нам команду".