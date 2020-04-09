Еще один испанский клуб снизил зарплаты

Испанский клуб "Сельта" договорился с работниками и футболистами о сокращении зарплат.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба.

Этот ша был предпринят для смягчения финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

По мнению клуба, наряду с игроками, будут сокращены зарплаты тренеров, врачей и руководства. Информация о сумме не разглашается.

Отметим, что чемпионат Испании был отложен на неопределенный срок. Ранее была сокращена зарплата футболистов клубов "Барселона", "Атлетико" и "Реал Мадрид".