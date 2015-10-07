​Еще один футболист сборной Италии может пропустить матч против Азербайджана

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Нападающий "Наполи" и сборной Италии Лоренцо Инсинье пропустил вчерашнюю тренировку сборной из-за травмы колена.

Как передает Report, об этом сообщает Football Italia.

Итальянец получил болезненный ушиб колена в матче против "Милана" и пока остается под наблюдением врачей сборной.

"Ничего страшного. Парень получил несколько ударов в последних матчах и его колено опухло. Сегодня, после договоренности с врачами "Наполи", мы удалили часть жидкоcти из колена", - сказал главный медик сборной Франко Кастеллаччи.

В дальнейшем будет принято решение, сможет ли Инсинье принять участие в матчеотборочного этапа к Евро-2016 против Азербайджана.