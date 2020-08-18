ЕС выделил грант АФФА

Сумма гранта составляет 30 тыс. евро

Европейский Союз выделил грант АФФА.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Национальной ассоциации, проект, под который выделен грант в рамках программы Европейского Союза Horizon 2020, начнет реализовываться с сентября нынешнего года.

Сумма гранта составляет 30,056.25 евро.

Проект GREENFOOT поощряет использование возобновляемых источников энергии и внедрение энергоэффективности на основе общественного финансирования футбольной инфраструктуры.

Отметим, что между Европейской комиссией и УЕФА была подписана Декларация о совместных инвестициях, открывающая возможности для участия национальных ассоциаций стран, являющихся и не являющихся членами ЕС, в программах прямых инвестиций и поддержки проектов.